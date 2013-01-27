全球汇市： 1月22日止当周投机客增持美元空仓--CFTC

路透纽约1月25日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据及路透计算,最新一周汇市投机客增持美元空头仓位,规模升至10月2日当周以来最高位.

1月22日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至132.60亿美元,前一周为128.97亿美元.去年10月2日当周的美元净空头仓位为163.1亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 41,983 39,447

空头仓位 106,051 105,174

净仓位 -64,068 -65,727

欧元(125,000欧元为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 83,840 80,174

空头仓位 62,459 72,859

净仓位 21,381 7,315

英镑(62,500英镑为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 60,201 63,796

空头仓位 42,263 35,458

净仓位 17,938 28,338

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 15,232 19,007

空头仓位 8,848 6,237

净仓位 6,384 12,770

加元(100,000加元为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 66,225 73,099

空头仓位 8,273 4,431

净仓位 57,952 68,668

澳元(100,000澳元为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 143,776 137,090

空头仓位 46,765 48,033

净仓位 97,011 89,057

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月22日当周 1月15日当周

多头仓位 28,815 29,920

空头仓位 5,283 7,658

净仓位 23,532 22,262(完)

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