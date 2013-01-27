全球汇市： 1月22日止当周投机客增持美元空仓--CFTC

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透纽约1月25日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据及路透计算,最新一周汇市投机客增持美元空头仓位,规模升至10月2日当周以来最高位.
1月22日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至132.60亿美元,前一周为128.97亿美元.去年10月2日当周的美元净空头仓位为163.1亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 41,983 39,447
空头仓位 106,051 105,174
净仓位 -64,068 -65,727
欧元(125,000欧元为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 83,840 80,174
空头仓位 62,459 72,859
净仓位 21,381 7,315
英镑(62,500英镑为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 60,201 63,796
空头仓位 42,263 35,458
净仓位 17,938 28,338
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 15,232 19,007
空头仓位 8,848 6,237
净仓位 6,384 12,770
加元(100,000加元为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 66,225 73,099
空头仓位 8,273 4,431
净仓位 57,952 68,668
澳元(100,000澳元为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 143,776 137,090
空头仓位 46,765 48,033
净仓位 97,011 89,057
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月22日当周 1月15日当周
多头仓位 28,815 29,920
空头仓位 5,283 7,658
净仓位 23,532 22,262(完)
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现汇报价：亚洲盘 欧洲盘 纽约盘 全部 (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
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路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。