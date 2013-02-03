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亚洲 | 2013年 2月 3日 星期日 14:20 BJT

全球汇市： 1月29日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

路透纽约2月1日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据及路透计算,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位.

1月29日止当周,投机客持有的美元净空头仓位降至88.6亿美元,前一周为132.6亿美元.这是连续第八周美元呈净空头仓位.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 48,476 41,983

空头仓位 119,722 106,051

净仓位 -71,246 -64,068

欧元(125,000欧元为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 93,791 83,840

空头仓位 66,319 62,459

净仓位 27,472 21,381

英镑(62,500英镑为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 57,989 60,201

空头仓位 47,367 42,263

净仓位 10,622 17,938

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 11,994 15,232

空头仓位 7,846 8,848

净仓位 4,148 6,384

加元(100,000加元为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 53,915 66,225

空头仓位 18,858 8,273

净仓位 35,057 57,952

澳元(100,000澳元为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 124,520 143,776

空头仓位 39,224 46,765

净仓位 85,296 97,011

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

1月29日当周 1月22日当周

多头仓位 26,830 28,815

空头仓位 5,014 5,283

净仓位 21,816 23,532(完)

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