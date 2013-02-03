全球汇市： 1月29日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透纽约2月1日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据及路透计算,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位.
1月29日止当周,投机客持有的美元净空头仓位降至88.6亿美元,前一周为132.6亿美元.这是连续第八周美元呈净空头仓位.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 48,476 41,983
空头仓位 119,722 106,051
净仓位 -71,246 -64,068
欧元(125,000欧元为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 93,791 83,840
空头仓位 66,319 62,459
净仓位 27,472 21,381
英镑(62,500英镑为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 57,989 60,201
空头仓位 47,367 42,263
净仓位 10,622 17,938
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 11,994 15,232
空头仓位 7,846 8,848
净仓位 4,148 6,384
加元(100,000加元为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 53,915 66,225
空头仓位 18,858 8,273
净仓位 35,057 57,952
澳元(100,000澳元为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 124,520 143,776
空头仓位 39,224 46,765
净仓位 85,296 97,011
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月29日当周 1月22日当周
多头仓位 26,830 28,815
空头仓位 5,014 5,283
净仓位 21,816 23,532(完)
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现汇报价：亚洲盘 欧洲盘 纽约盘 全部 (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。