全球汇市： 2月12日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

路透纽约2月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位.

2月12日止当周,投机客持有的美元净空头仓位降至30.2亿美元,前一周为91.5亿美元.

但英镑空头仓位增至16,776口,为2012年6月中以来最多.

英国央行上周表示,将把所持的下月到期的公债进行再投资,并承诺必要时出台更多刺激措施以促进经济复苏.

投机客削减日圆空头仓位至61,306口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 55,782 50,667

空头仓位 117,088 119,080

净仓位 -61,306 -68,413

欧元(125,000欧元为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 87,135 97,397

空头仓位 62,954 59,445

净仓位 24,181 37,952

英镑(62,500英镑为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 38,661 51,959

空头仓位 55,437 50,785

净仓位 -16,776 1,174

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 12,113 13,091

空头仓位 7,561 9,215

净仓位 4,552 3,876

加元(100,000加元为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 39,324 44,538

空头仓位 12,759 16,777

净仓位 26,565 27,761

澳元(100,000澳元为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 99,758 122,609

空头仓位 45,644 41,669

净仓位 54,114 80,940

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月12日当周 2月5日当周

多头仓位 24,898 26,343

空头仓位 3,560 3,643

净仓位 21,338 22,700(完)

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