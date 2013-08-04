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亚洲 | 2013年 8月 4日 星期日 10:08 BJT

全球汇市：投机客最近一周减持美元多仓--CFTC

路透8月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。

7月30日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至244.5亿美元，前一周为286.9亿美元。

投机客还大幅削减欧元空头仓位至8,504口，前一周为27,900口。

当周日圆、英镑、瑞郎和加元等多数主要货币空头仓位均下降，但投机客增持澳元空头仓位。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 18,216 22,513

空头仓位 100,351 110,009

净仓位 -82,135 -87,496

欧元(125,000欧元为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 78,211 63,130

空头仓位 86,715 91,030

净仓位 -8,504 -27,900

英镑(62,500英镑为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 20,155 19,135

空头仓位 69,618 68,788

净仓位 -49,463 -49,653

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 9,531 6,339

空头仓位 10,792 11,772

净仓位 -1,261 -5,433

加元(100,000加元为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 20,729 22,262

空头仓位 32,163 39,020

净仓位 -11,434 -16,758

澳元(100,000澳元为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 19,527 17,344

空头仓位 92,100 81,326

净仓位 -72,573 -63,982

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月30日当周 7月23日当周

多头仓位 5,593 4,517

空头仓位 6,113 6,363

净仓位 -520 -1,846

(完)

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