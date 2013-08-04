全球汇市：投机客最近一周减持美元多仓--CFTC

标题新闻：韩国法院称批准逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠
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路透8月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。
7月30日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至244.5亿美元，前一周为286.9亿美元。
投机客还大幅削减欧元空头仓位至8,504口，前一周为27,900口。
当周日圆、英镑、瑞郎和加元等多数主要货币空头仓位均下降，但投机客增持澳元空头仓位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 18,216 22,513
空头仓位 100,351 110,009
净仓位 -82,135 -87,496
欧元(125,000欧元为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 78,211 63,130
空头仓位 86,715 91,030
净仓位 -8,504 -27,900
英镑(62,500英镑为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 20,155 19,135
空头仓位 69,618 68,788
净仓位 -49,463 -49,653
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 9,531 6,339
空头仓位 10,792 11,772
净仓位 -1,261 -5,433
加元(100,000加元为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 20,729 22,262
空头仓位 32,163 39,020
净仓位 -11,434 -16,758
澳元(100,000澳元为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 19,527 17,344
空头仓位 92,100 81,326
净仓位 -72,573 -63,982
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月30日当周 7月23日当周
多头仓位 5,593 4,517
空头仓位 6,113 6,363
净仓位 -520 -1,846
(完)
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路透伦敦3月30日 - 期铝周四攀升至27个月高位，期铜也触及四周高 位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。 “正好大约是上海期货交易所晚间交易时段进行时出现的升势，所以 这可能是一些中国投资人考虑到隔夜有数据出炉，”一交易员表示，“也 可能是一些投资人在月底和季末轧平账面。” 投资人在等待周五和周六中国公布制造业和采购经理人指数(PMI)数 据。 Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，中国1月和2 月的经济数据多数强劲，但庆祝农历新年的因素可能扭曲了部分数据。 “3月数据将是今年第一个可以根据外观判断的数据。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.6%，报每吨1,972美 元，此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。 三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来 最高的5,985美元。 全球最大铜生产国智利2月铜产量减少16
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