全球汇市：投机客在8月6日止当周连续第三周减持美元多仓

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走跌，美攻打叙利亚带动避险需求
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
路透8月9日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周减持美元多头仓位。
8月6日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至216.2亿美元，前一周为244.5亿美元。
投机客在连续五周作空欧元后，在最近一周转为作多欧元。欧元净多头仓位共计6,061口，7月30日止当周为净空仓8,504口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
除澳元和新西兰元外，投机客在最近一周减持几乎所有货币的空仓。澳元净空仓从72,573口增至76,779口，此为澳元连续第13周呈现净空仓。
短线投资者还增持新西兰元净空仓至1,539口，连续第七周新西兰元净空仓。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 19,421 18,216
空头仓位 99,634 100,351
净仓位 -80,213 -82,135
欧元(125,000欧元为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 85,239 78,211
空头仓位 79,178 86,715
净仓位 6,061 -8,504
英镑(62,500英镑为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 22,097 20,155
空头仓位 68,130 69,618
净仓位 -46,033 -49,463
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 8,756 9,531
空头仓位 9,081 10,792
净仓位 -325 -1,261
加元(100,000加元为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 22,629 20,729
空头仓位 33,065 32,163
净仓位 -10,436 -11,434
澳元(100,000澳元为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 16,566 19,527
空头仓位 93,345 92,100
净仓位 -76,779 -72,573
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月6日当周 7月30日当周
多头仓位 4,595 5,593
空头仓位 6,134 6,113
净仓位 -1,539 -520
(完)
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