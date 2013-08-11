全球汇市：投机客在8月6日止当周连续第三周减持美元多仓

路透8月9日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第三周减持美元多头仓位。

8月6日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至216.2亿美元，前一周为244.5亿美元。

投机客在连续五周作空欧元后，在最近一周转为作多欧元。欧元净多头仓位共计6,061口，7月30日止当周为净空仓8,504口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

除澳元和新西兰元外，投机客在最近一周减持几乎所有货币的空仓。澳元净空仓从72,573口增至76,779口，此为澳元连续第13周呈现净空仓。

短线投资者还增持新西兰元净空仓至1,539口，连续第七周新西兰元净空仓。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 19,421 18,216

空头仓位 99,634 100,351

净仓位 -80,213 -82,135

欧元(125,000欧元为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 85,239 78,211

空头仓位 79,178 86,715

净仓位 6,061 -8,504

英镑(62,500英镑为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 22,097 20,155

空头仓位 68,130 69,618

净仓位 -46,033 -49,463

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 8,756 9,531

空头仓位 9,081 10,792

净仓位 -325 -1,261

加元(100,000加元为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 22,629 20,729

空头仓位 33,065 32,163

净仓位 -10,436 -11,434

澳元(100,000澳元为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 16,566 19,527

空头仓位 93,345 92,100

净仓位 -76,779 -72,573

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月6日当周 7月30日当周

多头仓位 4,595 5,593

空头仓位 6,134 6,113

净仓位 -1,539 -520

(完)

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