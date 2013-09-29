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亚洲 | 2013年 9月 29日 星期日 09:32 BJT

全球汇市：投机客最近一周所持美元净多仓降至七个月最低--CFTC

路透9月27日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客将美元净多头仓位降至七个月最低位。

9月24日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模骤减至35.8亿美元，前一周为108.0亿美元。这是美元净多仓连续第二周下降，之前连增三周。

日圆净空仓最近一周增至92,818口，之前一周为88,794口。欧元多仓增至65,844口，之前一周为31,907口。

澳元净空仓几乎减半，至34,819口，之前一周为60,032口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 18,173 26,088

空头仓位 110,991 114,882

净仓位 -92,818 -88,794

欧元(125,000欧元为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 129,862 100,963

空头仓位 64,018 69,056

净仓位 65,844 31,907

英镑(62,500英镑为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 50,736 44,124

空头仓位 49,562 50,434

净仓位 1,174 -6,310

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 15,129 9,992

空头仓位 9,384 9,376

净仓位 5,745 616

加元(100,000加元为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 40,278 25,286

空头仓位 45,953 44,050

净仓位 -5,675 -18,764

澳元(100,000澳元为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 20,049 8,464

空头仓位 54,868 68,496

净仓位 -34,819 -60,032

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月24日当周 9月17日当周

多头仓位 15,470 8,068

空头仓位 7,415 8,669

净仓位 8,055 -601

(完)

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