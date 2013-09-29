全球汇市：投机客最近一周所持美元净多仓降至七个月最低--CFTC

路透9月27日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客将美元净多头仓位降至七个月最低位。
9月24日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模骤减至35.8亿美元，前一周为108.0亿美元。这是美元净多仓连续第二周下降，之前连增三周。
日圆净空仓最近一周增至92,818口，之前一周为88,794口。欧元多仓增至65,844口，之前一周为31,907口。
澳元净空仓几乎减半，至34,819口，之前一周为60,032口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 18,173 26,088
空头仓位 110,991 114,882
净仓位 -92,818 -88,794
欧元(125,000欧元为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 129,862 100,963
空头仓位 64,018 69,056
净仓位 65,844 31,907
英镑(62,500英镑为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 50,736 44,124
空头仓位 49,562 50,434
净仓位 1,174 -6,310
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 15,129 9,992
空头仓位 9,384 9,376
净仓位 5,745 616
加元(100,000加元为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 40,278 25,286
空头仓位 45,953 44,050
净仓位 -5,675 -18,764
澳元(100,000澳元为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 20,049 8,464
空头仓位 54,868 68,496
净仓位 -34,819 -60,032
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月24日当周 9月17日当周
多头仓位 15,470 8,068
空头仓位 7,415 8,669
净仓位 8,055 -601
(完)
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(编译 杜明霞；审校 王冠中)