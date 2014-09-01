《外汇专栏》意大利能否重写辉煌，欧元贬值是关键

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 王丽鑫

路透伦敦8月29日 - 意大利想要重现过去的风光，需要欧元进一步走软。鉴于其在欧元区的重要性，可能会如愿以偿。

面对意大利经济下滑财政窘迫的情况，外汇交易商可能自然会抛售欧元。

欧元区第三大经济体--意大利经济第二季萎缩0.2%后陷入衰退，同时存在通缩问题。而7月失业率则升至12.6%的高位。

该国公共债务与国内生产总值(GDP)的之比约为133%，仅次于希腊，在欧元区为第二高。过去20年经济增长在全球落后，经通胀调整后的产出要低于2000年水平。

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浏览意大利债务/GDP之比图表，请点击：link.reuters.com/gaj28s

浏览意大利失业和通胀数据，请点击：link.reuters.com/zet35s

意大利需要得到所有可获得的帮助。

前景也愈发黯淡。经济部长帕多安周三在一次报纸采访中称，经济增长前景可能需要再次下调，并呼吁欧元区整体进行改革。

消费信心再次下滑，8月连续第三个月下跌。调查还显示，意大利人预计失业水平继续上升，而物价不会上涨。

意大利民众担心就业稳定因此紧捂钱包，而物价不上涨，也让他们觉得可以晚点再消费，难怪意大利消费支出持续低迷。

意大利工资涨幅为1982年以来最低，这无法让民众改变观点。

欧元继续下跌可能通过提振意大利出口竞争力，来帮助促进就业，同时通过提高进口物价通胀来改变通胀预期。

本币贬值导致进口通胀，也有助于让意大利债务实际价值下降。

意大利此前的情况刚好相反。

意大利实际有效汇率从2000年的低位91升至100以上，2014年初回落到99。实际有效汇率扣除了通货膨胀因素。

浏览意大利实际有效汇率图表，请点击：link.reuters.com/qam72w

意大利加入欧元区以后经济表现糟糕，至少部分是因为欧元比原来的货币里拉更加强势。