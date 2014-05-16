《外汇专栏》美元兑日圆短线恐不稳，日本出口商拖后腿

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley;编译 许娜

路透伦敦5月15日 - 日本出口商认为日圆兑美元跌势已渐进尾声，因此可能会倾向于抛售美元兑日圆 ，以对冲美元收入的汇率风险。

这至少将在未来几周遏制美元的上涨潜力，甚至可能推动美元兑日圆 走低。

自2012年11月中旬以来，美元兑日圆已累计上扬近30%，而日圆贬值是日本政府和央行祭出刺激政策所带来的一个副作用。

时机就是一切。伴随着常规会议的召开，日本新财年于4月1日开始，之后迎来5月初的黄金周假期。当这些全都过去以后，日本出口商现在开始透露自己的部分想法，这值得解读一番。

作为位于日本出口食物链顶端的佼佼者，本田 、日产 和丰田 等日本汽车制造商均假设，2014/15财年美元兑日圆平均汇率为100日圆。

考虑到这些日本出口商要把赚得的美元换成日圆，所以对他们来说，能在100日圆以上抛售美元的机会显得格外诱人。

美元兑日圆周四交投于101.90日圆，因此日本出口商显然处境有利。目前汇率距其100日圆的预算水准还较远，所以他们现在基本不用急着抛售大量美元。

事实上，这或许能够解释为何最近几天交易商指称，日本出口商在美元兑日圆每上涨50个跳动点处便设下一卖单，最初的卖单设在102日圆，下一卖单设在102.50日圆，以此类推；但并不一定在下跌时卖出。

通常情况下，如果交易商普遍认为美元兑日圆应该上涨，那么美元就可能会小幅升破日本出口商设下的一系列卖单水准，而不会遭到强劲阻力的拦截。

不过，本田、马自达、日产和丰田均认为，日圆贬值对获利的提振作用正在消散。

从高级管理层传出的这个消息无疑将影响企业的对冲活动。企业对冲受心理因素影响的程度通常堪比受汇价影响的程度。此外，出口商等待更好价位出售美元的耐心也可能有限。

日本出口商的财务操作将煞费苦心地提醒他们，如果等待的时间过久而错过了抛售美元兑日圆的时机，那么内部责难的风险极大。因此，先斩后奏的策略可能应运而生。

日本出口商也将注意到，虽然日本进口商，尤其是能源企业常常需要买进美元以对冲自身面临的汇率风险，但整体来看，进口团体一般不需要追逐汇率。

尤其是能源企业，能够游刃有余地把价格小幅上涨的压力转嫁给固定的日本消费者。相比之下，日本进口商则是在残酷的全球市场里讨生活。

日本出口商还会发现，在美国公债收益率(殖利率) 近几周已然下滑的情况下，日本投资者可能并不一定希望买入美元。