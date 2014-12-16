《外汇专栏》安倍与黑田地位益发巩固，或预示日圆将下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫
路透伦敦12月15日 - 日本首相安倍晋三执政联盟周日赢得大选胜利后，日圆兑美元在2015年应该会再次下跌。
“我相信公众认可实施了两年的‘安倍经济学’，”安倍称，听起来很自信得到授权继续现在的做法，而且更加积极的去做。
安倍可能依赖日本央行助一臂之力。
日本央行愈显扩张性的货币政策立场，尤其带来交易商压低日圆价值的副作用。
央行总裁黑田东彦在10月31日会议上仅以5:4的投票结果成功推动放松货币政策；他或许认为随后日本经济数据恶化证明了他的判断，包括周一公布的日本央行“短观调查”。最新央行短观报告，日本企业信心第四季几乎没有好转，估计会恶化。
黑田东彦11月25日承诺，如有必要将进一步扩张货币激励政策。
从万圣节之后公布的数据看，如果黑田东彦新年打算有进一步举措，那么当时反对进一步放松货币政策的四名委员现可能不那么想投反对票。
黑田和安倍出于不同原因，都会觉得他们的地位更加稳固。
这支持继续采取同样的财政和货币政策，随之而来的将是日圆下跌。(完) (译文审校 徐文焰)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申