《外汇专栏》交易员或对美元/日圆锁定部分获利,但整体看多心理不会改变

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 李爽

路透伦敦1月18日 - 做多美元/日圆 的交易员可能会想在90.00日圆了结一些获利,以免下周日本央行会议结果令人失望.

注意,只是锁定部分利润,而非全部.

在日本经济疲弱的背景下,他们不可能彻底结清核心日圆空头部位.日本决策层明显感觉,估值更具竞争力的汇率会有益于疲弱的经济.

交易员的关注重点显然将是日本央行1月21-22日的政策会议,他们对这次会议抱有很多预期.

美元/日圆周五触及90日圆,一个关键原因是路透一篇报道.路透援引了解日央行想法的消息人士称,日本央行将考虑在下周宣布无限量购买公债及其它资产,直至有望见到2%的通胀水平,以及经济根基更加稳固.

这种可能性实际上已反映到汇价当中,也就是说,市场已经根据谣言买入美元,既然如此,等谣言成真他们就会卖出.

退一步说,就算传言没变成现实,市场已经在90日圆水准附近严重做空日圆,到时也可能被迫结清突然之间不再合时宜的短期仓位.

正如之前专栏中指出的,认为日圆将持续疲弱的主流看法并没有改变,这么来看,只要美元/日圆一跌,比如跌到88或者87.50,就将是逢低买入美元的机会.

不过,虽然日圆会进一步下滑,也不会呈现单边的走势.