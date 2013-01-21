《外汇专栏》交易员或对美元/日圆锁定部分获利,但整体看多心理不会改变

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 李爽
路透伦敦1月18日 - 做多美元/日圆 的交易员可能会想在90.00日圆了结一些获利,以免下周日本央行会议结果令人失望.
注意,只是锁定部分利润,而非全部.
在日本经济疲弱的背景下,他们不可能彻底结清核心日圆空头部位.日本决策层明显感觉,估值更具竞争力的汇率会有益于疲弱的经济.
交易员的关注重点显然将是日本央行1月21-22日的政策会议,他们对这次会议抱有很多预期.
美元/日圆周五触及90日圆,一个关键原因是路透一篇报道.路透援引了解日央行想法的消息人士称,日本央行将考虑在下周宣布无限量购买公债及其它资产,直至有望见到2%的通胀水平,以及经济根基更加稳固.
这种可能性实际上已反映到汇价当中,也就是说,市场已经根据谣言买入美元,既然如此,等谣言成真他们就会卖出.
退一步说,就算传言没变成现实,市场已经在90日圆水准附近严重做空日圆,到时也可能被迫结清突然之间不再合时宜的短期仓位.
正如之前专栏中指出的,认为日圆将持续疲弱的主流看法并没有改变,这么来看,只要美元/日圆一跌,比如跌到88或者87.50,就将是逢低买入美元的机会.
不过,虽然日圆会进一步下滑,也不会呈现单边的走势.
鉴于美元已触及90日圆,随着日本央行会议临近且市场极为看空日圆,卖出一点美元锁定部分获利来迎接新的一周,应该并无大碍.(完) (译文审校 隋芬)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。