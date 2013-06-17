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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 07:38 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，等候美联储会议结果

路透圣保罗6月17日 - 拉美货币周一呈拉锯走势，因投资者等候美联储决定大举货币刺激举措持续多久的迹象。

巴西雷亚尔和墨西哥披索最近几周疲软，因担心美联储可能很快开始减缓购债计划。美联储的购债计划将美国利率推向零，并促使美元稳步流入新兴市场。

美联储决策者周二和周三将召开会议，投资者预计美联储会发出信号，显示是否及何时开始缩减每月850亿美元的购债计划。

“如果美联储有所举动，那么拉美地区货币将看到下行压力，尤其是雷亚尔，”圣保罗NGO Corretora执行长Sidnei Moura表示。“如果政策维持不变，我们可能看到一些资金流入。市场方向完全看本周美联储会议结果。”

巴西雷亚尔周一基本持稳，因预期Votorantim Cimentos SA规模48亿美元的IPO会帮助吸引大量外币流入。

1454GMT，雷亚尔兑美元 报2.1524，跌0.27%。(完)

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