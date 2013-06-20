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货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 16:28 BJT

欧洲汇市：挪威克朗在挪威央行利率声明公布后下跌

路透伦敦6月20日 - 挪威克朗周四在挪威央行利率声明公布后下跌。挪威央行一如预期维持利率于1.5%不变，预期未来一年保持稳定或有所下降。

欧元兑挪威克朗 从利率决定公布前的7.6770克朗附近，升至7.80克朗上方的盘中高位。(完)

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