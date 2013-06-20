欧洲汇市：挪威克朗在挪威央行利率声明公布后下跌

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透伦敦6月20日 - 挪威克朗周四在挪威央行利率声明公布后下跌。挪威央行一如预期维持利率于1.5%不变，预期未来一年保持稳定或有所下降。
欧元兑挪威克朗 从利率决定公布前的7.6770克朗附近，升至7.80克朗上方的盘中高位。(完)
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路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。