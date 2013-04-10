《外汇专栏》新西兰元兑美元可能进一步走高

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 于春红

路透伦敦4月9日 - 鉴于新西兰和美国情况的差异，新西兰元兑美元可能仍有升值空间。

去年6月初以来新西兰元兑美元逐步走强，今年2月中触及17个月高点0.8534美元， 这令决策者感到不安。

尽管新西兰财长英格利希认为这汇率水准是“经济重新平衡所面临的真实困难，”但他也承认新西兰能做的有限。

目前这困难仍持续发酵。

在美国决策者为削减财政赤字的方法意见分歧之际，截至2月的八个月新西兰财政赤字低于预期，因税收高于预估。

新西兰政府希望在未来两年恢复财政盈余并偿还债务。

尽管两国都在失业率高企的阴影下挣扎，但无疑新西兰的情况稍好一些，新西兰央行的前景明显不同于美国联邦储备理事会(美联储/FED)。

美国3月非农就业岗位仅增加8.8万个，为九个月来最低增幅。

尽管美国3月失业率降至2008年12月以来最低的7.6%，但这是由劳动力人口减少49.6万人至1979年以来最低水准引发的假象。

新西兰第一季失业率为6.9%，低于前季触及的13年半高位7.3%，但此次下降仍是源于求职者数量大幅减少。

4月1日进行的调查显示，今年第一季新西兰持乐观态度的雇员数量超过了持悲观态度的雇员数量，这是18个月来首见，暗示今年稍后新西兰就业市场可能改善。

在美联储决定将利率维持于近零水准直至失业率降至约6.5%之际，新西兰央行似乎仍有其他优先考虑的事宜。

新西兰央行副总裁Grant Spencer周一表示，房价上涨开始令人担忧，可能将推高利率。

过去两年来新西兰央行一直维持指标利率在纪录低位2.5%。

由于新西兰利率较之美国近零利率已有利差优势，光是新西兰今年稍后可能升息这一点，就足以支撑市场对新西兰元的需求。

尽管新西兰元相对强势，但新西兰央行亦将意识到该国出口仍维持强健地位。

最新贸易数据显示，新西兰2月贸易顺差高于预期，令年度赤字缩窄。

根据澳新银行商品价格指数，3月新西兰主要商品价格连续第八个月上涨，进一步阐述了上述观点。

澳新银行商品价格指数涵盖新西兰460亿新西兰元年度出口利润的大约60%。

若说新西兰元兑美元会升至2011年8月1日曾触及的0.8840美元，或许太过乐观了，但未来数周升向0.8650美元则是有可能的。(完)