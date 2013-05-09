《外汇专栏》新西兰央行干预规模太小，无法使新西兰元维持低位

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley；编译 王丽鑫/戴素萍

路透伦敦5月8日 - 新西兰央行周三干预汇市，成功使新西兰元兑美元 下滑的举措可能需要加点料，因其效果或是短暂的。

新西兰元兑美元4月触及了0.8676美元的20个月高位。该货币保持强劲的理由站得住脚，而央行看来无意不计代价对其打压。

新西兰央行周三证实出售新西兰元，这是自1985年新西兰元自动浮动以来第二次承认干预。

新西兰央行总裁惠勒向国会一委员会证实了干预，但承认此举可能不会令汇率产生“实质性改变”。

而假如委员会没有问及，则不确定惠勒是否会披露这次干预。

央行网站数据显示，以前的干预规模没有这么大。

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新西兰央行在2012年11月净出售了6,400万新西兰元，12月大举出售了1.99亿新西兰元。

与每日规模数以十亿记的新西兰外汇市场相比，这样的干预是沧海一粟。

新西兰财长英格利希在2月时表示，“我们将是拿着玩具枪跑到战区”。这暗示新西兰阻升本币的决心不高。

“我们一直很明确，我们不愿意用纳税人的钱，承担汇率方面大规模投机买卖的巨大风险，”他表示。

如果新西兰央行不愿意大举干预，那么经济基本面仍应会支撑新西兰元。

在截至3月的一年间，新西兰对中国的出口成长32%，中国取代澳洲，成为新西兰最大的出口市场。

尽管有长期投资者认为，受中国经济成长放缓影响，新西兰元、澳元和加元等商品相关的货币将会下跌，但他们也表示，新西兰依赖的农产品出口比较不受景气偱环影响，因此新西兰元的跌势或许会受限。

新西兰房市飙涨，已促使新西兰央行对通胀和金融稳定风险发出警告，甚至可能迫使利率从目前的纪录低位2.5%往上调升。

另外，基督城在2011年地震过后，规模250亿美元的重建工作仍对经济带来刺激作用，这也有助于支撑新西兰元。

亚洲各国央行计划分散其外汇储备的配置，加上认识到新西兰和亚洲的贸易关系，很可能会逢低买进新西兰元。

事实上，周三新西兰央行的干预之所以奏效，可能是因为当时汇市正持有新西兰元而必需调整持仓，所以有卖盘出现。

然而，青睐持有新西兰元的理由仍很充分，因此卖盘可能只会鼓励新的买家出手。