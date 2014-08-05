欧洲汇市：意大利7月服务业PMI令人失望，打击欧元跌破1.34美元

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦8月5日 - 欧元周二跌回1.34美元下方，此前公布的意大利7月服务业采购经理人指数(PMI)不及预期，令人失望。不过瑞典的PMI数据意外反弹，推动克朗上涨。
欧洲主要国家的PMI调查数据均出现增长，一如预期。不过疲弱的意大利PMI数据突显出脆弱的经济前景，这使得市场预期欧洲央行今年将采取更多行动，向金融系统注入更多流动性。
“欧元肯定对意大利数据做出负面反应，”纽约梅隆银行驻伦敦分析师Neil Mellor表示。
欧元区主要国家的PMI数据公布后，欧元进一步下跌，在欧洲早盘下跌近0.2%报1.3394美元。自5月初以来，欧元兑美元下跌深达0.06美元。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。