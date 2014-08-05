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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 17:15 BJT

欧洲汇市：意大利7月服务业PMI令人失望，打击欧元跌破1.34美元

路透伦敦8月5日 - 欧元周二跌回1.34美元下方，此前公布的意大利7月服务业采购经理人指数(PMI)不及预期，令人失望。不过瑞典的PMI数据意外反弹，推动克朗上涨。

欧洲主要国家的PMI调查数据均出现增长，一如预期。不过疲弱的意大利PMI数据突显出脆弱的经济前景，这使得市场预期欧洲央行今年将采取更多行动，向金融系统注入更多流动性。

“欧元肯定对意大利数据做出负面反应，”纽约梅隆银行驻伦敦分析师Neil Mellor表示。

欧元区主要国家的PMI数据公布后，欧元进一步下跌，在欧洲早盘下跌近0.2%报1.3394美元。自5月初以来，欧元兑美元下跌深达0.06美元。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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