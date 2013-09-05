路透调查：未来一年美元兑主要货币将上涨--BHF分析师

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透班加罗尔9月4日 - BHF Bank预测，未来12个月美元兑欧元、英镑和日圆等货币将会上涨。在路透8月时的外汇走势调查中，该行的预测最为准确。
不过，这个看法与该行分析师Stephan Rieke上月的预测差别很大。上月他预测美元不会大幅走强，这使他获得8月最准确预测的头衔。
8月Rieke对所有三种货币的预测都获得最高分，这是前所未有的佳绩。
“我维持此前作出的预测。若要使外汇市场波动，需要有意外事件发生。新的题材更加重要，此前市场上没有新的题材，”Rieke表示。
上月英镑兑美元上涨2%，日圆和欧元兑美元分别下跌0.3%和0.6%。不过美元走强的幅度不及分析师预期的那样。
但包括BHF在内机构现在都深信美元将会上涨，特别是美国公布的乐观经济数据暗示复苏稳固，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)更多理由逐渐减少购买资产。
最新的利好消息是周二美国供应管理协会(ISM)公布的制造业数据。数据显示，8月制造业增速创两年多来最快，好于路透调查中分析师的一致预测。
“我认为他们(美联储)至少会小幅减少购买的规模，可能在100亿美元左右，以表明他们在按计划...使货币政策正常化，”Rieke称。
他预测未来一个月欧元/美元将跌至1.30，未来三个月跌至1.28，未来一年跌至1.26，这部分是因为市场已经消化了欧元区经济正在改善的消息。
Rieke认为英镑兑美元也将下跌，但跌幅没有欧元那么大，因为英国经济的状况更好些。他预测未来一个月和三个月英镑的水平分别在1.53和1.52，未来一年英镑则重回1.54水平。
他还预计未来一个月日圆/美元走软至100，未来三个月、六个月和一年将守在102日圆水平。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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