路透调查：未来一年美元兑主要货币将上涨--BHF分析师

路透班加罗尔9月4日 - BHF Bank预测，未来12个月美元兑欧元、英镑和日圆等货币将会上涨。在路透8月时的外汇走势调查中，该行的预测最为准确。

不过，这个看法与该行分析师Stephan Rieke上月的预测差别很大。上月他预测美元不会大幅走强，这使他获得8月最准确预测的头衔。

8月Rieke对所有三种货币的预测都获得最高分，这是前所未有的佳绩。

“我维持此前作出的预测。若要使外汇市场波动，需要有意外事件发生。新的题材更加重要，此前市场上没有新的题材，”Rieke表示。

上月英镑兑美元上涨2%，日圆和欧元兑美元分别下跌0.3%和0.6%。不过美元走强的幅度不及分析师预期的那样。

但包括BHF在内机构现在都深信美元将会上涨，特别是美国公布的乐观经济数据暗示复苏稳固，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)更多理由逐渐减少购买资产。

最新的利好消息是周二美国供应管理协会(ISM)公布的制造业数据。数据显示，8月制造业增速创两年多来最快，好于路透调查中分析师的一致预测。

“我认为他们(美联储)至少会小幅减少购买的规模，可能在100亿美元左右，以表明他们在按计划...使货币政策正常化，”Rieke称。

他预测未来一个月欧元/美元将跌至1.30，未来三个月跌至1.28，未来一年跌至1.26，这部分是因为市场已经消化了欧元区经济正在改善的消息。

Rieke认为英镑兑美元也将下跌，但跌幅没有欧元那么大，因为英国经济的状况更好些。他预测未来一个月和三个月英镑的水平分别在1.53和1.52，未来一年英镑则重回1.54水平。

他还预计未来一个月日圆/美元走软至100，未来三个月、六个月和一年将守在102日圆水平。(完)