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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 15:37 BJT

路透调查：印度卢比兑美元料略微走弱，人民币汇率预计走升

美元大涨可能打压土耳其、南非和巴西货币大跌，与2013年底和今年年初美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布计划结束刺激举措时的情形类似。

上周，美联储长达五年的量化宽松举措落下帷幕。

周三的路透调查显示，一些新兴市场经济体的央行未来一年可能升息，但紧缩政策充其量只能放缓货币贬值速度。

**人民币将升值**

路透调查显示，中国人民币 未来12个月料将缓慢升值。

根据调查，人民币兑美元一个月后料来到6.12，六个月后来到6.08，一年后为6.04。

周五，人民币兑美元开盘报6.1165，过去五周已经上涨0.70%，而期间美元兑主要货币全线上升。

中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。 (完)

(编译 高琦/杜明霞；审校 王洋)
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