路透调查：人民币料转跌为升，印度卢比料略微回落

路透周四对交易商的调查显示，过去两周投资者增持人民币空仓至近10个月最高，投资者对印度卢比的人气大体保持乐观，多仓仅略微减少。

印度卢比是今年迄今表现最好的亚洲货币之一，受资本流入及对央行宽松政策刺激增长的预期提振。

上月印度央行利用通胀降温的契机意外降息，以支持经济复苏。分析师预计该行将自4月起每个季度都将再降息25个基点。

最新的外汇调查显示，印度卢比 在2月底之前可能在周五所及水准61.73附近交投，然后在7月前后降至63.00，因市场预期美元上涨将在2015年下半年抑制卢比走势。(完)