路透调查：人民币料转跌为升，印度卢比料略微回落

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透周四对交易商的调查显示，过去两周投资者增持人民币空仓至近10个月最高，投资者对印度卢比的人气大体保持乐观，多仓仅略微减少。
印度卢比是今年迄今表现最好的亚洲货币之一，受资本流入及对央行宽松政策刺激增长的预期提振。
上月印度央行利用通胀降温的契机意外降息，以支持经济复苏。分析师预计该行将自4月起每个季度都将再降息25个基点。
最新的外汇调查显示，印度卢比 在2月底之前可能在周五所及水准61.73附近交投，然后在7月前后降至63.00，因市场预期美元上涨将在2015年下半年抑制卢比走势。(完)
(编译 李爽/王兴亚/王丽鑫/李春喜 审校 蔡美珍/高琦/白云)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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