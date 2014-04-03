路透调查：加元大跌后只暂作喘息，未来走势仍偏空

* 加元兑美元一个月后料在1.11加元

* 12个月后跌至1.14加元

路透4月2日 - 路透调查周三显示，加元近期遭遇大幅抛售后的稍事喘息将只是暂时的，因国内经济疲软，且加拿大央行立场温和料将拖累加元下滑。

投资者年初大举抛售加元，加元兑美元第一季明显贬值。

加元约两周前跌至四年半低点，之后收复部分失地，但分析师表示回弹可能接近了极限。

市场还关注下周的魁北克省选举，担心选举结果是否将再次引发该省就脱离加拿大独立进行公投。

分析师目前对加元的看法较一个月前的调查更为偏空，预测加元兑美元一年后将来到1.14加元，3月调查的预测为1.13加元。

道明证券首席汇率策略师Shaun Osborne表示，“从基本面看，我们认为加拿大经济目前有些滞后，这将体现在汇率上。”

本次路透调查的逾40位分析师预估中值显示，加元兑美元 一个月后将在1.11加元，或0.9009美元。

这较周二收盘略有下滑，但高于3月稍晚触及的四年半低点1.1279加元。

调查并显示，加元兑美元三个月后将在1.12加元，六个月后为1.1250。

加元自去年10月起进入下行通道，当时加拿大央行调整政策口径，放弃提及未来升息一事。

货币政策料成为加元汇率的主要推动力之一，加拿大央行已表示了对通胀疲软的担忧，并开启必要时降息的大门。(完)