路透调查：加元今年涨势或已到头，未来可能开始走软

* 未来一个月加元料走软至1.07

* 未来一年加元料为1.12

* 7月的加拿大央行决议成为市场关注点

路透多伦多7月2日 - 路透调查显示，分析师认为加元2014年的涨势已经到头，因为美国经济走强以及加拿大央行立场温和，不久可能打压加元走低。

加拿大意外强劲的通胀数据、全球经济增长好转的迹象以及油价上涨，周三把加元兑美元推至六个月高点1.0627加元，或0.9410美元。

动量交易和空头回补又进一步扩大加元涨势。不过涨势很可能会消退，分析师认为未来数月加元将稳步下滑。

路透访问的50多位分析师的预测中值为，未来一个月加元料为1.07美元，或0.9346美元。

调查显示，越往后加元的强势将越减弱，未来三个月和六个月料分别为1.09和1.10加元，未来一年预计为1.12。

“目前我们预计加元将回落，”加拿大皇家银行资深外汇分析师Greg Moore表示。该行预测一年后加元报1.17。

在许多分析师看来，加拿大央行倾向于让加元走软，因为该行期望出口能给予经济增长更大的推动力。加拿大央行一再表示，它的职责是控制通胀，而不是汇率水平。

由于加拿大央行一再对通胀疲软发出警告，上月公布的通胀数据令市场感到意外，使投资者将更多注意力转向央行在7月16日公布的下次政策声明。

数据显示，加拿大5月通胀年率为2.3%，触及27个月高点，且高于央行2%的目标水平。甚至波动不大的核心通胀率也上升至1.7%。

但分析师预计加拿大央行可能不会转变中性立场，而是对通胀上升不以为然，并关注仍然疲弱的经济增长前景。央行这样的看法可能给加元施压。

“自去年秋天以来，加拿大央行真正做的事情之一就是对通胀问题慷慨陈词，尤其是关于通胀下行的风险，”道明证券(TD Securities)资深加拿大宏观分析师Mazen Issa表示。

“市场现在开始质疑央行的看法，当前核心通胀率已经接近2%，使央行在传达立场时面临挑战。”(完)