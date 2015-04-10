路透调查：加元未来一年难翻身，经济疲软成负累

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 加元兑美元一个月后料在1.26加元
* 三个月和六个月后料为1.28加元，12个月后为1.27加元
* 加拿大经济疲软、油价下跌将拖累加元
路透4月9日 - 一项路透调查显示，未来一年加元兑美元恐难翻身，因该国经济依赖资源，受到原油和大宗商品价格下跌的冲击。
加拿大是全球第五大原油生产国。原油价格自去年6月以来大跌，导致能源企业营收下滑，导致加元在2014年贬值10%。今年以来又下跌8%。
对45名外汇分析师的路透调查预计，加元兑美元 一个月后将报1.26加元，6月底时为1.28加元。周四该货币对报1.252加元。
分析师预计未来六个月到一年期间加元兑美元持于1.27-1.28加元附近。
“油价下跌对市场的影响将会比加拿大央行目前似乎认为的更明显，也更持久一些。”汇丰控股外汇策略师Robert Lynch说。
油价上行受限，2015年美国原油均价料为每桶53.6美元，将对加元造成压力，而加拿大和美国货币政策的差异也是加元走软的一个重要原因。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年预计会升息，而加拿大央行料维持汇率不变。
分析师称，现在关注的焦点是加拿大经济放缓，油价在2014年6月至2015年1月间大跌逾60%导致能源行业裁员，这种影响至今仍挥之不去。
加拿大经济1月连续第二个月萎缩，经济学家预计随着油价下跌的影响继续扩散，经济还会进一步放缓。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
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