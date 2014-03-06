路透调查：主要央行政策分化，今年美元料将傲视群雄

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美元兑其它主要货币料将上扬
* 主要央行政策分化支撑美元上涨预期
路透班加罗尔3月5日 - 路透调查访问的外汇策略师预计，未来一年美元将傲视群雄，受益于美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策调整提振投资者对美国资产的兴趣。
美联储自12月以来两度削减每月资产购买规模，已明确释出在今年结束量化宽松计划的意图信号。
这最初曾导致新兴市场大跌，并引发美联储将在明年下半年加息的预期。
周三公布的路透调查显示，未来12个月美元兑欧元、日圆和英镑料将上扬。此次调查于3月3-5日进行，访问了60多名分析师。
“美国实际利率将上升，这肯定会减少(资本)流出美国转而流入其它经济体的规模，”瑞银外汇策略师Geoffrey Yu称。
“我们已经在新兴市场看到这种趋势，未来还将在其它经济体看到。”
调查显示，欧元兑美元 一个月后料将守在1.36美元附近，略低于周三的约1.37美元。未来一年料将走软，三个月和12个月后预计分别为1.34和1.28美元。
日圆兑美元 一个月后也料将守在102日圆附近，三个月和12个月后预计分别至104和110日圆。
若日圆兑美元一如调查预期，在一年后跌至110日圆，那么将触及2008年金融危机高峰期以来的最低水准。
**主要央行政策分化**
分析师还将美元全线上扬归因于发达经济体的货币政策分化。
虽然美联储收紧政策的预期已然升温，但日本央行和欧洲央行料将维持宽松倾向以支持本国经济。
英镑兑美元 一个月后预计将达1.66美元，三个月和12个月后料将分别跌至1.65和1.62美元。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。