路透调查：主要央行政策分化，今年美元料将傲视群雄

* 美元兑其它主要货币料将上扬

* 主要央行政策分化支撑美元上涨预期

路透班加罗尔3月5日 - 路透调查访问的外汇策略师预计，未来一年美元将傲视群雄，受益于美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策调整提振投资者对美国资产的兴趣。

美联储自12月以来两度削减每月资产购买规模，已明确释出在今年结束量化宽松计划的意图信号。

这最初曾导致新兴市场大跌，并引发美联储将在明年下半年加息的预期。

周三公布的路透调查显示，未来12个月美元兑欧元、日圆和英镑料将上扬。此次调查于3月3-5日进行，访问了60多名分析师。

“美国实际利率将上升，这肯定会减少(资本)流出美国转而流入其它经济体的规模，”瑞银外汇策略师Geoffrey Yu称。

“我们已经在新兴市场看到这种趋势，未来还将在其它经济体看到。”

调查显示，欧元兑美元 一个月后料将守在1.36美元附近，略低于周三的约1.37美元。未来一年料将走软，三个月和12个月后预计分别为1.34和1.28美元。

日圆兑美元 一个月后也料将守在102日圆附近，三个月和12个月后预计分别至104和110日圆。

若日圆兑美元一如调查预期，在一年后跌至110日圆，那么将触及2008年金融危机高峰期以来的最低水准。

**主要央行政策分化**

分析师还将美元全线上扬归因于发达经济体的货币政策分化。

虽然美联储收紧政策的预期已然升温，但日本央行和欧洲央行料将维持宽松倾向以支持本国经济。