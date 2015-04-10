路透调查：新兴货币不大可能反弹，尽管美联储或推迟升息

* 美联储考虑9月升息之际，新兴货币将维持震荡

* 未来12个月只有墨西哥披索料升值

* 巴西市场人气改善料抑制雷亚尔跌势

路透巴西利亚4月9日 - 周四公布的路透调查显示，尽管越来越多的证据显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)还要等待更长时间才会开始升息，新兴市场货币不大可能从十年或纪录低点反弹。

交投最活跃的五种拉美货币中，只有墨西哥披索 未来12个月料上涨，受大规模改革举措将吸引外国投资的希望提振。

根据路透对约100位策略师和分析师的调查，其余拉美货币充其量也只能维持汇率稳定。

未来12个月，巴西雷亚尔兑美元 料跌至3.31雷亚尔，周三收报3.05。

策略师预计，南非兰特兑美元 将跌至12.49，土耳其里拉 将跌至2.7。自2014年货币危机后，今年俄罗斯卢布 收复部分失地，一年后料回升至60。

“美联储开始升息之前，外汇市场将维持波动，”Banco Base分析师Jesus Lopez表示。

美国3月非农就业数据疲弱以及薪资增长依然停滞不前，已经令美联储要到9月或更晚、而非6月升息的预期升温。

分析师称，新兴货币不大可能经历跟2013年一样的动荡，当时美联储考虑缩减刺激规模。自那之后，新兴货币已经大幅贬值，其中巴西雷亚尔下挫约30%。

不过，美国升息仍可能促使资本流出风险较高的资产，进而拖累新兴货币。中国近期经济放缓，亦对拉美构成打击。

墨西哥披索兑美元可能从周三的14.90升至14.77，但随着美联储升息，可能重新跌破15。

巴西市场人气改善可能限制雷亚尔跌势。(完)