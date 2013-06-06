路透调查：欧元未来数月料下跌，欧央行周四会议或为欧元走势定调

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 欧元未来数月料趋软
* 欧央行周四会议或为欧元交投定下基调
路透伦敦6月6日 - 路透对60位外汇分析师和策略师的调查显示，欧元兑美元4月和五月走势摇摆不定，但未来12个月可能恢复跌势。
欧元兑美元过去几个月在1.29至1.32美元附近波动，但分析师预计，欧元区疲弱经济前景未来几个月将继续令欧元承压。
尽管调查显示，欧元一个月后仍将在周三的1.30附近交投，但三个月后将逐渐贬值至1.28左右，六个月和一年后的汇价料分别降至1.26和1.24。
这一预估中值基本持平于上月的调查结果，因为即便欧元区在未来几个月摆脱经济衰退，但也没有什么消息可以让分析师觉得，欧元区经济相对于其他全球主要国家有所改善。
欧央行降低主要再融资利率或存款利率至纪录新低的压力日益上升，若欧洲央行进一步采取行动，将打压欧元。
虽然路透调查的分析师并不认为会出现这种情况，但这些看法凸显了欧元区经济前景的疲弱势头，进而也显示出欧元偏空前景。
很少有人预期欧央行周四的会议会大幅调整政策，但欧央行总裁德拉吉的言论可能为此后的欧元交易定下基调。
“经济成长前景没有大幅改善，货币形势趋紧。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师Manuel Oliveri在给客户的报告中表示。
“但(德拉吉)在采取额外政策举措方面，将保留所有选项。在欧央行很可能会调降经济成长和通胀预估的时候，更是如此。”
受访60位分析师中仅有九位预期欧元/美元三个月后仍在1.30美元上方交投。
最为乐观的受访分析师之一、瑞士信贷的Ric Deverell称，尽管欧央行立场温和，但欧元可能寻获支撑。他认为一年后欧元/美元将升至1.40左右。
“西班牙财政目标预示着经济成长前景向好，德国通胀率稳步下滑意味着实质利率之差提供进一步支撑，”他说。
欧元兑英镑未来几个月料守在在当前0.85水准附近。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。