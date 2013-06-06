路透调查：欧元未来数月料下跌，欧央行周四会议或为欧元走势定调

* 欧元未来数月料趋软

* 欧央行周四会议或为欧元交投定下基调

路透伦敦6月6日 - 路透对60位外汇分析师和策略师的调查显示，欧元兑美元4月和五月走势摇摆不定，但未来12个月可能恢复跌势。

欧元兑美元过去几个月在1.29至1.32美元附近波动，但分析师预计，欧元区疲弱经济前景未来几个月将继续令欧元承压。

尽管调查显示，欧元一个月后仍将在周三的1.30附近交投，但三个月后将逐渐贬值至1.28左右，六个月和一年后的汇价料分别降至1.26和1.24。

这一预估中值基本持平于上月的调查结果，因为即便欧元区在未来几个月摆脱经济衰退，但也没有什么消息可以让分析师觉得，欧元区经济相对于其他全球主要国家有所改善。

欧央行降低主要再融资利率或存款利率至纪录新低的压力日益上升，若欧洲央行进一步采取行动，将打压欧元。

虽然路透调查的分析师并不认为会出现这种情况，但这些看法凸显了欧元区经济前景的疲弱势头，进而也显示出欧元偏空前景。

很少有人预期欧央行周四的会议会大幅调整政策，但欧央行总裁德拉吉的言论可能为此后的欧元交易定下基调。

“经济成长前景没有大幅改善，货币形势趋紧。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师Manuel Oliveri在给客户的报告中表示。

“但(德拉吉)在采取额外政策举措方面，将保留所有选项。在欧央行很可能会调降经济成长和通胀预估的时候，更是如此。”

受访60位分析师中仅有九位预期欧元/美元三个月后仍在1.30美元上方交投。

最为乐观的受访分析师之一、瑞士信贷的Ric Deverell称，尽管欧央行立场温和，但欧元可能寻获支撑。他认为一年后欧元/美元将升至1.40左右。

“西班牙财政目标预示着经济成长前景向好，德国通胀率稳步下滑意味着实质利率之差提供进一步支撑，”他说。