路透调查：欧元和英镑未来数月料持坚，未来一年美元料回升

路透班加罗尔7月2日 - 路透调查显示，欧元至少在未来几个月内将维持强势，不过分析师和投资者期待已久的美元涨势将在今年稍晚拉开序幕。

欧洲央行上个月出台了一系列举措来抵御通缩威胁，本周四的会议料仅提供这些政策的更多细节。

路透本周对60多名策略师的访查显示，欧元兑美元 一个月后料在当前水准1.36附近，三个月来到1.34，一年后将下跌至1.30下方。与6月路透调查结果基本一致。

Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton表示，欧元6月一直维持在欧洲央行上次会议当天的波动区间内，尽管对欧元的空头押注规模增加。

“外汇储备管理机构投入欧洲的资金可能被近期增加的欧元空仓所抵消。”她说。

不过根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客上周削减欧元空仓，促使欧元在上述区间上端交投。

欧元区通胀率料不会很快上升。欧洲央行工作人员预计，今年通胀率仅为0.7%，且至少在2017年之前不会接近略低于2%的目标水准。

对通胀率将长期维持低位的预期，已经促使一些分析师下调未来一年的欧元/美元汇率预估。比如高盛就将欧元/美元一年后汇率预期从三个月前的1.40下调至1.30。

**美元回升？**

继美国经济今年疲弱开局后，随着经济增长回升，以及通胀率可能随之上涨，未来一年美元兑主要货币料升值。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终将在明年升息，升息时间可能是明年下半年。但美联储升息时间会比欧洲央行早很多，这会打压欧元。

英国经济表现比美国还要好，英国央行亦必须升息。最近的路透调查显示，英国央行可能在今年稍晚，但更可能在明年升息。

英镑兑美元 周二升至2008年10月来最高位1.7167，最新报1.7163。英镑汇率已经消化了对英国央行即将采取的大多数举措的预期。

英镑兑欧元 未来一年料上涨，今年已经上升近4%。英镑兑欧元一个月后料为0.80英镑，六个月后料为0.78，一年后料为0.77，这高于6月路透调查对英镑汇率的预期。

英镑兑美元一年后料跌至1.67，但相比上月调查结果，多数受访者上调了对英镑汇率的预估。

瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher预计英国央行今年升息，他认为英镑兑美元一年后将升至1.76，并称这是“保守”预期。(完)