路透调查：美元涨势料持续，因美国经济好转巩固升息前景

* 美元涨势料持续

* 美国就业数据疲软、美联储立场温和可能抑制美元涨势

* 英镑未来6个月看涨

路透伦敦8月6日 - 一项路透调查显示，美元涨势看来势将持续，因美国经济明显好转，令市场不禁猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要多早升息。

路透访问的分析师一直预期美元将上涨，现在终于成为现实，美元兑欧元自5月触及两年半低位以来已上涨逾4%，至1.34美元附近。

据路透本周对61名外汇分析师的调查显示，未来一年这波涨势将持续。一个月后欧元兑美元汇价料为1.34美元，六个月后为1.30美元，12个月后为1.28，低于7月调查时的预估。

“我们的主要观点是，欧元的跌势将持续很长一段时间，最近的情况也支持这一看法--经济数据令人非常失望，甚至德国数据也是如此，”4CAST研究主管Paul Bednarczyk称。

“涨势会一直面临风险，但年内余下时间美元走势将最强劲。”

分析师认为经济势头放缓是美元面临的最大威胁，其次是美联储采取更温和的政策基调，以及欧元区通胀意外上升。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至六个月高位。欧元净空仓继续增加，升至近两年来最大规模。

英镑净多头仓位上周小幅减少。

美联储料在明年下半年开始升息，不过现在有很多人猜测可能会更早升息。

而欧洲央行最近才推出一系列新的宽松举措，在可见的未来料不会升息。

英国经济第二季增长0.8%。外界普遍预期英国央行将率先升息，可能在2015年第一季进行。

这将支撑英镑兑美元，六个月后料将报1.69美元，届时预期英国央行开始升息。12个月后英镑料将跌至1.68美元，因市场为美联储行动做准备。

英镑兑欧元 将稳健上涨，一个月后料报0.793英镑，六个月后为0.78英镑，一年后升至0.769英镑。该货币对周三稍早约为0.793英镑。

“英镑仍然占据上风，”荷兰合作银行的Jane Foley称。