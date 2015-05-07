路透调查：美元料随经济数据好转重拾涨势，欧元可能继续承压

**欧元**

调查还显示，欧元可能继续承压，一定程度上是因为欧洲央行执行购债计划，即量化宽松(QE)。

欧元兑美元一个月后可能报1.09美元，六个月和一年后分别报1.04和1.03，与上月的调查结果相似。

回复附加调查问题的策略师当中，三分之二(21/33)的人认为，希腊退出欧元区只会给他们的预测带来较小的风险，七人认为这是个重大风险，五人认为根本没有风险。

“希腊退出欧元区的风险很低，未来数月，对希腊资金和改革问题的担忧可能继续存在，但最终我们预计会达成协议，”苏格兰皇家银行的Smith说。

不过，58位受访分析师中有26位预计，未来一年欧元兑美元可能跌向平价，甚至更低。(完)