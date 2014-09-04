路透调查：未来一年瑞典和挪威克朗兑欧元料上涨，但兑美元可能下跌

路透奥斯陆9月3日 - 周三公布的路透调查显示，未来一年瑞典和挪威克朗兑欧元预计将延续近期涨势，但兑美元可能将下跌，因美国经济表现强劲。

6月和7月初，这两种货币兑欧元双双重挫，因两国央行都把货币宽松列为优先考虑事项；但之后则有所反弹。

瑞典央行7月3日降息50个基点，降息幅度超过市场预期。挪威央行6月19日则表示，可能在今年稍晚降息。

瑞典克朗兑欧元 现报约9.1956，根据对36名分析师的调查，三个月后可能涨至9.15，12个月后可能升至8.96。瑞典克朗兑美元 预计将自6.99下跌，12月后达7.11。