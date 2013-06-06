路透调查：英镑兑美元料延续跌势，兑欧元料维持在当前水准

* 英镑兑美元料延续跌势

* 英镑兑欧元料持稳在当前水准

* 此份报告是在英国服务业PMI报告出炉前进行的

路透伦敦6月5日 - 路透对外汇策略师的调查显示，英镑的跌势料将再持续一年。该调查是在周三英国5月服务业采购经理人指数(PMI)报告出炉前进行的。周三公布的调查显示，英国服务业5月增长速度快于预期。

这一数据降低了对英国央行进一步放松政策的预期，因此未来几周对英镑汇价的许多预估可能都将重修。

据这份最新的调查，英镑兑美元 一个月后将来到1.52美元，六个月和12个月后则仅为1.48美元，均略微低于5月调查的预估值。

英镑走势动荡，而且对其一年后的预估区间1.30-1.64美元跨度很大，反映出市场充满不确定性。英镑兑美元目前报在1.53美元附近。

今年伊始英镑兑美元处于16个月高位1.638美元，但在10个星期内就挫至近三年低位1.483美元。尽管截至4月底，英镑汇价有温和反弹，但随后在5月跌逾2%。

英国经济过去两年几乎零成长，预料2014年中期之前的季度成长率将介于0.2-0.4%。

目前为加拿大央行总裁的卡尼下个月将接替金恩，成为英国央行新任总裁。路透本周针对约70位分析师的调查结果显示，金恩在6月6日举行的任内主持的最后一次货币政策委员会会议上，英国央行现已暂停扩大的3,750亿英镑资产买进计划料将不会有任何的改变 。

欧元兑英镑 料不会偏离当前水准。一个月和六个月后料为0.85英镑，一年后料为0.84英镑。(完)