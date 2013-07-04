路透调查：分析师预计英镑兑美元续跌，但未反映刚出炉的乐观服务业PMI

* 这次调查开展于近期乐观PMI数据发布之前

* 受访者预期英镑兑美元进一步走软，兑欧元持坚

路透伦敦7月3日 - 路透调查显示，分析师预计英镑近期跌势将延续到明年。这次调查开展后英国出炉了意外强劲的数据，显示经济中重要的服务行业增速为逾两年来最快。

周三公布的服务业采购经理人指数(PMI)提振了经济乐观看法，为上任伊始的英国央行新总裁卡尼带来更多好消息。

数据可能会促使参与调查的外汇策略师改变预估。PMI数据公布后，英镑兑美元上涨。

根据本周进行的是次路透调查，英镑兑美元 在一个月、六个月和一年后将分别在1.52、1.50和1.49美元，与6月调查结果基本相同。

英镑目前报1.52美元左右，今年走势起伏不定。由于市场的不确定性，分析师对英镑未来12个月的预估范围较大，从1.30到1.64美元不等。