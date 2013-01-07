路透调查: 英镑兑美元在未来12个月将下滑

路透伦敦1月4日 - 路透调查显示,英镑在欧债危机中不被视为是安全的避风港,因为英国也有自身的经济问题.受访者认为英镑兑美元近期的涨幅在未来一年将会缩减.

美国国会议员通过协议避免立即堕入财政悬崖之后,英镑兑美元触及16个月高点1.6380美元.

虽然分析师对英镑的看法比欧元或日圆乐观.但是近期英镑的涨势料将仅是昙花一现,因投资者对英国经济前景保持谨慎.英国经济前景并不比欧洲好多少.

路透调查本周访问60位分析师的结果显示,英镑兑美元在未来一个月、六个月、一年后的目标价分别是1.62美元、1.59美元、1.59美元.这些预估值较12月调查时相差无几.

"这有两个因素.我们认为英国成长会疲弱得多,但是另外一方面,美国经济成长料将比欧元区或者英国都要来得强劲,"巴克莱资本国际的分析师Raghav Subbarao说.

他说,如果美国国会在3月再度陷入僵局的话,英镑将有下档风险.但他说:"我们认为跌幅不会太大."

分析师对英镑12个月后价位的预估从1.30到1.78美元不等,显示分析师对英镑的走向仍然看法分歧.

31位回答一项额外问题的分析师中,有24位认为英镑不是安全货币,尽管其中有几人仍认为英镑表现将优于欧元及日圆.其余七位分析师则说,英镑是安全货币.