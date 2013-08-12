路透调查：日圆料走贬，美联储缩减刺激举措的时机将带来压力

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 日圆兑美元12个月后料贬至107日圆
* 美元兑日圆将因美联储缩减购债的时机而受到压力
路透8月9日 - 一份路透调查显示，日圆贬值的势头可能至少还要延续一年时间，而近期的走软程度将取决于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激举措。
今年以来日圆贬值13%，大部分跌幅是在4月日本央行承诺通过向经济体注入海量资金以终结通缩之后。
这份针对55位外汇策略师的访问是在8月7-9日进行的。访问结果显示，美元兑日圆一个月后料来到98.5，三个月后为102日圆，而一年后将达到107日圆。上月调查的预估分别为100、102和107日圆。
美元兑日圆周四触及七周低位95.81.
“风险在于美联储9月没有开始缩减量化宽松，这会令美元兑日圆面临温和下行压力，”BTMU货币分析师Lee Hardman称。
“不过我认为自当前水位下行的空间相当有限。”
55位受访分析师中有44位预计三个月后日圆将走贬。而56位受访分析师中有50位认为日圆将在六个月后走低，而56位分析师中有53位认为将在一年后走低。
认为日圆将在未来一年贬值的观点主要是受(美日)央行政策的差异预期所推动。
美联储已暗示或开始缩减货币刺激步伐，而日本央行则力推刺激计划，意图终结20年来的通缩局面。
ZKB的外汇策略师David Marmet是7月路透外汇调查中最为精准的预测者，他也预计日圆兑美元将走低。(完) (编译 石冠兰 审校 侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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