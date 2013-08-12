路透调查：日圆料走贬，美联储缩减刺激举措的时机将带来压力

* 日圆兑美元12个月后料贬至107日圆

* 美元兑日圆将因美联储缩减购债的时机而受到压力

路透8月9日 - 一份路透调查显示，日圆贬值的势头可能至少还要延续一年时间，而近期的走软程度将取决于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激举措。

今年以来日圆贬值13%，大部分跌幅是在4月日本央行承诺通过向经济体注入海量资金以终结通缩之后。

这份针对55位外汇策略师的访问是在8月7-9日进行的。访问结果显示，美元兑日圆一个月后料来到98.5，三个月后为102日圆，而一年后将达到107日圆。上月调查的预估分别为100、102和107日圆。

美元兑日圆周四触及七周低位95.81.

“风险在于美联储9月没有开始缩减量化宽松，这会令美元兑日圆面临温和下行压力，”BTMU货币分析师Lee Hardman称。

“不过我认为自当前水位下行的空间相当有限。”

55位受访分析师中有44位预计三个月后日圆将走贬。而56位受访分析师中有50位认为日圆将在六个月后走低，而56位分析师中有53位认为将在一年后走低。

认为日圆将在未来一年贬值的观点主要是受(美日)央行政策的差异预期所推动。

美联储已暗示或开始缩减货币刺激步伐，而日本央行则力推刺激计划，意图终结20年来的通缩局面。

ZKB的外汇策略师David Marmet是7月路透外汇调查中最为精准的预测者，他也预计日圆兑美元将走低。(完) (编译 石冠兰 审校 侯向明)