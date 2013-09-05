路透调查：日圆的急剧跌势将放缓，即便美联储缩减刺激规模

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 美联储缩减购债预期将推动美元/日圆升逾100
* 12个月后日圆/美元将走贬至105
路透班加罗尔9月4日 - 路透对外汇策略师的访查显示，日圆的急剧下滑走势可能结束，未来的任何跌势都将温和，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在本月就开始缩减刺激举措的规模。
周三出炉的8月30日至9月4日期间对62位分析师的访查显示，日圆兑美元一个月、三个月和一年后分别在100、102和105，与上个月的调查结果98.5、102、107相比变动不大。
分析师预计日圆跌势将放缓，主要是因为受日本首相安倍晋三刺激经济举措影响，日圆汇率自去年10月来已经贬值逾20%。
“市场目前非常做空日圆，仓位状况显示如果没有基本面因素支持，现在日圆很难进一步下跌，”道明证券(TD Securities)首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“事实上，如果波动性和不确定性增加，可能出现轧空。”
商品期货交易委员会(CFTC)周五出炉的最新数据显示，投机客增加日圆空仓。
不过，避险的日圆兑美元最新持平，报99.57，因美国可能对叙利亚动武以及本周有多个央行召开会议，交易商心态谨慎。
日本央行周三开始召开为期两天的会议，周四宣布维持货币政策不变。
但近几个月日圆汇率走势基本受美元因素推动，尤其是美联储缩减购债的时机。
美元兑日圆周二触及逾一个月高位，因美国制造业数据强劲，巩固了美联储9月缩减购债的预期。
“目前外汇市场已经基本消化了美联储9月缩减购债，”CIBC首席分析师Avery Shenfeld表示，“即使美联储实际上并未从9月开始缩减购债，也会明确表示即将开始缩减。因此我认为市场反应不会很剧烈。”
回答调查额外问题的分析师认为，美元可能是从美联储首次缩减购债举措中唯一受益的货币。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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