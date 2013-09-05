路透调查：日圆的急剧跌势将放缓，即便美联储缩减刺激规模

* 美联储缩减购债预期将推动美元/日圆升逾100

* 12个月后日圆/美元将走贬至105

路透班加罗尔9月4日 - 路透对外汇策略师的访查显示，日圆的急剧下滑走势可能结束，未来的任何跌势都将温和，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在本月就开始缩减刺激举措的规模。

周三出炉的8月30日至9月4日期间对62位分析师的访查显示，日圆兑美元一个月、三个月和一年后分别在100、102和105，与上个月的调查结果98.5、102、107相比变动不大。

分析师预计日圆跌势将放缓，主要是因为受日本首相安倍晋三刺激经济举措影响，日圆汇率自去年10月来已经贬值逾20%。

“市场目前非常做空日圆，仓位状况显示如果没有基本面因素支持，现在日圆很难进一步下跌，”道明证券(TD Securities)首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“事实上，如果波动性和不确定性增加，可能出现轧空。”

商品期货交易委员会(CFTC)周五出炉的最新数据显示，投机客增加日圆空仓。

不过，避险的日圆兑美元最新持平，报99.57，因美国可能对叙利亚动武以及本周有多个央行召开会议，交易商心态谨慎。

日本央行周三开始召开为期两天的会议，周四宣布维持货币政策不变。

但近几个月日圆汇率走势基本受美元因素推动，尤其是美联储缩减购债的时机。

美元兑日圆周二触及逾一个月高位，因美国制造业数据强劲，巩固了美联储9月缩减购债的预期。

“目前外汇市场已经基本消化了美联储9月缩减购债，”CIBC首席分析师Avery Shenfeld表示，“即使美联储实际上并未从9月开始缩减购债，也会明确表示即将开始缩减。因此我认为市场反应不会很剧烈。”

回答调查额外问题的分析师认为，美元可能是从美联储首次缩减购债举措中唯一受益的货币。(完)