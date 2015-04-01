《图表新闻》美元季度涨幅料创2008年以来最大，欧元季度跌幅创纪录最高

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透伦敦3月31日 - 美元料创2008年以来最佳季度表现，而欧元料遭遇问世以来最差季度走势，反映出美国和欧元区货币政策路径的分歧。
美元指数表现图表：here
欧洲央行3月公布万亿欧元的购债计划，以提升欧元区通胀。而美国联邦储备理事会(美联储/FED)料在今年稍晚开始收紧政策。这导致的利率差异利好美债 ，同时提振了美元 。
美元指数在2015年前三个月上涨9%，为2008年7-9月以来最佳季度走势，而欧元同期跌11%，为其问世以来最差。
“第一季焦点集中在美国与全球其它地区的景气差异，尤其是欧洲，”花旗G10外汇策略全球主管Steve Englander称。他还表示，投资者对于这个政策差异题材耐心渐失，但尚未找到在第二季可以取代的话题。
不过欧洲央行的量化宽松计划在欧洲引发“汇率战”的说法。
从瑞士到瑞典的几家央行都采取行动防止本币兑欧元大幅升值。瑞士央行1月放弃采用三年的瑞郎兑欧元 汇率限制，让市场大吃一惊。
汇率限制取消当日瑞郎飙升40%，创采取浮动利率制以来主要货币最大单日波幅，在随后的几周瑞郎逐渐回落。路透数据显示，瑞郎仍有望创三十年以来最佳季度表现。
丹麦央行也干预汇市压低丹麦克朗，丹麦克朗 兑欧元触及2004年以来最高点。丹麦实施负0.75%的利率，与瑞士持平，并斥资数以十亿美元压低丹麦克朗汇率。
这些举措令丹麦克朗创下逾15年以来最差季度走势。
瑞典央行也采取量化宽松政策，不过规模比欧洲央行小。尽管如此，瑞典克朗季度涨幅料仍为两年来最高。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。