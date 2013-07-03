《外汇专栏》南非兰特兑美元从跌势中的喘息可能短暂

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 隋芬

路透7月2日 - 南非经济仍面临令人畏缩的挑战，兰特兑美元 跌势的暂停恐怕只是再次下跌前的短暂喘息。

兰特兑美元今年已跌18%，6月11日触及10.36的低点。南非央行总裁马库斯说，这种走势“有些过度”。

最近美元兑兰特已经向9.80回落，但这或许只是在构建底部，下一步会重新向6月中达到的高点一路挺进。

马库斯说，南非经济从2009年衰退中的复苏一直时断时续，而且今年经济成长前景并不好，使央行面临棘手的处境。

事实确实如此。

南非5月消费者物价同比涨幅虽然降到5.6%，低于4月的5.9%，但高于该国5.0%的指标利率，说明实质利率仍为负。

在这类情形下，外界普遍会觉得南非央行应该加息，但由于南非第一季失业率处在25.2%的极高水平，央行处于两难。

“经济增长前景面临下行的风险，说明我们应该容忍目前水平的通胀。”马库斯周三表示。

“但通胀前景的上行风险使进一步宽松政策变得更难，不过，这未必说明货币政策立场将是紧缩。”

投资者可能不会高兴--而这对南非来说是不好的消息，因为该国很依赖外部资金来填补融资缺口。南非的经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比超过了6%。

在一项针对企业高管的对外直接投资信心调查中，南非在各国中排名第15，比2012年的排名下降了四名。

好的一面是，兰特贬值确实帮到了南非的出口，虽然预计也会加剧通胀。

投资者应该也注意到了央行6月4日说过，劳资关系不佳和劳工成本大幅上升，可能会导致今年南非的经济增长预估被下调。

南非今年第一季经济较前季增长0.9%，增速不及上一季的2.1%。

所有这些都正值美联储缩减购债刺激的前景，正在全面推高美元汇率。