路透调查：南非兰特未来12个月料将走强，贸易状况改善惠及兰特

* 分析师对于贸易逆差下降表示乐观

* 矿业薪资谈判或将打压兰特

路透约翰内斯堡5月8日 - 路透调查显示，南非兰特兑美元将持稳，未来12个月将上涨，因贸易帐改善且外资对南非债券的买盘维持强劲。

过去几个月兰特 遭数波抛盘打压，因南非经常帐(赤字)规模较大，而且大宗商品价格因中国经济第一季放缓而下跌。

路透在全球范围内调查的28位分析师预计，今年兰特走势将维持韧性。未来12个月，兰特兑美元料上涨近2%，至8.90兰特，目前水准为9.0640。

“当考虑到兰特过去的贬值时，可能将导致贸易逆差的调整，进口将受控，出口将改善，”汇丰外汇策略师Murat Toprak称。

分析师依旧认为，南非与富裕国家的利差将有利于兰特，因全球投资者继续追逐高收益。

3月南非贸易逆差从2月逆差95.2亿兰特缩窄至77.7亿。矿产品和基本金属出口增长，提振了兰特汇率。

但5月矿业薪资谈判可能将令兰特承压。

南非指标利率料将维持在40年低点5.0%，但由于该国经济数据令人失望，因此有可能降息。

Informa Global Markets策略师Christopher Shiells表示，“随着未来两周重要经济指标的出台，国内数据可能将使兰特处于守势。”(完)