路透调查：南非兰特兑美元未来12个月的涨幅料超过4%

路透约翰内斯堡3月6日 - 周三公布的路透调查显示，由于预期经济成长将提速，因此到明年这个时候，南非兰特兑美元料将升逾4%。

兰特兑美元 一直承受沉重压力，过去一年跌幅超过17%，周三约报9.05。而路透访问的外汇分析师多数都曾预期兰特会在过去一年升值。

在周三的调查中，30多位分析师的普遍看法显示兰特12个月后会升到8.64.

“我们认为随着经常帐(赤字)规模的缩小，兰特中期会走强，”野村国际的新兴市场分析师Peter Attard Montalto说。

南非去年第三季度的经常帐赤字仍是国内生产总值(GDP)的6.4%，但按绝对规模来看，2,025亿兰特仍是最高纪录，给兰特汇率带来更多下行压力。

最新的路透Econometer调查预测显示，内需乏力料将把2013年经济成长限制在2.6%。但明年经济成长料将升至3.4%。

未来六个月，兰特则料将继续保持相对疲软，升至8.90,因国内重要的矿业部门劳工动乱，持续打压投资者信心。

“短期来看，我们认为兰特会疲软，因劳工市场进一步动荡，”野村的Montalto说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)