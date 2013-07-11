《欧元汇率焦点》亚洲外储增速减缓，分散配置规模下降恐损欧元后市

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
美元在全球外汇储备中的份额则从61.2%升至62.2%。
“我们之所以持美元偏多的观点，除了经济周期方面的考虑外，外汇储备增速及分散配置速度减缓，在未来几年应该会进一步支撑美元，”摩根士丹利汇率策略师Evan Brown表示。
这完全归因于美国经济与其他地区，特别是欧元区之间的经济成长差异。联储已开始考虑收紧，而欧洲仍保持着超宽松的货币政策。
今年迄今，欧元兑美元 已累计下跌近3%，因为投资者预期欧洲央行将进一步降息。
“央行外储在欧元方面的需求很弱；即使欧元区债市已见改善，但净买规模还是只有平均水准的四分之一，”法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik表示，“将外储分散配至美元以外资产的速度正在减缓。”(完)
(编译 梁睿雪/王翔琼/兰秀娟; 审校 沈以文/郑茵/石冠兰)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。