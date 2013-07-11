《欧元汇率焦点》亚洲外储增速减缓，分散配置规模下降恐损欧元后市

美元在全球外汇储备中的份额则从61.2%升至62.2%。

“我们之所以持美元偏多的观点，除了经济周期方面的考虑外，外汇储备增速及分散配置速度减缓，在未来几年应该会进一步支撑美元，”摩根士丹利汇率策略师Evan Brown表示。

这完全归因于美国经济与其他地区，特别是欧元区之间的经济成长差异。联储已开始考虑收紧，而欧洲仍保持着超宽松的货币政策。

今年迄今，欧元兑美元 已累计下跌近3%，因为投资者预期欧洲央行将进一步降息。

“央行外储在欧元方面的需求很弱；即使欧元区债市已见改善，但净买规模还是只有平均水准的四分之一，”法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik表示，“将外储分散配至美元以外资产的速度正在减缓。”(完)