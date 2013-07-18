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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元削减跌幅，因英国零售销售数据利好

路透伦敦7月18日 - 英镑兑美元周四在英国零售销售数据出炉后削减跌幅，同时英国股市也转至平盘上方，因英国6月零售显现增长，表明该国经济复苏或已开始站稳脚跟。

英镑兑美元 从数据公布前的1.5166升至1.5202，但日内仍为下滑0.1%。

泛欧绩优股指标 从持平转为上涨0.2%，最新报1,201.10点。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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