《外汇专栏》塞浦路斯风险或将推升坡元兑欧元

(本文作者是路透外汇分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 石冠兰

路透伦敦3月26日 - 部分投资者担心手中以欧元计价的资产在塞浦路斯救援案后会面临风险，对他们而言，抛出欧元兑坡元 或许很有吸引力。

即便周二欧洲央行执委科尔极力消除欧元集团主席迪塞尔布洛姆言论的影响，但这样的忧虑仍然挥之不去。迪塞尔布洛姆周一称，塞浦路斯救助方案将成为今后处理欧元区银行业危机的范例。

无论科尔再怎样解释，也是覆水难收。

大型投资者一定注意到了塞浦路斯财长Michael Sarris周二的言论，他称本国银行大型储户大约将损失约40%的存款。

毋庸置疑，迪塞尔布洛姆发表以上言论后，包括央行在内的大型投资者肯定在考虑如何以最佳方式来管理以欧元计价资产的风险，例如考虑将其转移至“更安全的”地区。

坡元可能成为其中的一个选项，尤其是对亚洲国家央行而言，因为新加坡拥有良好的监管环境，而且享有可靠金融中心的声誉。

还有一个理由是，新加坡当局可能会较为容忍本币兑欧元在一定程度上升值，因国内通胀水平持续高涨。

新加坡政府周一称，2月消费者物价指数(CPI)同比涨4.9%，高于市场预估。

该数据亦远高于新加坡当局对今年全年通胀率料为3.5-4.5%的预期，新加坡当局将在4月政策声明中对此预估进行检视。

新加坡金融管理局很可能在4月声明中就抗击通胀的必要性做出强硬表态，而这或许会增添坡元的吸引力。

尽管欧元兑坡元已在下滑，周二在1.5950坡元附近，但仍远高于去年11月低位1.5478坡元。