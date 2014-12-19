《焦点》瑞士负利率政策或有损瑞郎魅力，但无碍其避险地位

她还表示，瑞士央行将密切关注希腊政局，以及相关避险需求。

Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb称，只要俄罗斯危机持续，瑞郎就可能继续迎来投机性资金流入。

“但等明年美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始收紧政策后，我们可能看到瑞郎承压，”他称。瑞士央行周四宣布决定后，瑞郎兑美元 立即跌至逾两年低位。

法国兴业银行的Galy称，由于美国可能升息，明年1月瑞郎或成为做多美元时借入货币的一个主要选择。

瑞士央行的负利率将从1月22日起生效，欧洲央行下次会议刚好在这一天。这令分析师猜测欧洲央行届时可能放松政策，进而可能进一步打压欧元 ，并威胁到瑞士央行的汇率限制。

“我觉得这不是巧合，”北欧联合银行固定收益主管Jan von Gerich称，“这让人更加预期欧洲央行1月可能采取行动。”