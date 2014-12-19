《焦点》瑞士负利率政策或有损瑞郎魅力，但无碍其避险地位

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
她还表示，瑞士央行将密切关注希腊政局，以及相关避险需求。
Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb称，只要俄罗斯危机持续，瑞郎就可能继续迎来投机性资金流入。
“但等明年美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始收紧政策后，我们可能看到瑞郎承压，”他称。瑞士央行周四宣布决定后，瑞郎兑美元 立即跌至逾两年低位。
法国兴业银行的Galy称，由于美国可能升息，明年1月瑞郎或成为做多美元时借入货币的一个主要选择。
瑞士央行的负利率将从1月22日起生效，欧洲央行下次会议刚好在这一天。这令分析师猜测欧洲央行届时可能放松政策，进而可能进一步打压欧元 ，并威胁到瑞士央行的汇率限制。
“我觉得这不是巧合，”北欧联合银行固定收益主管Jan von Gerich称，“这让人更加预期欧洲央行1月可能采取行动。”
瑞士央行可能不得不把为抑制瑞郎升势买进的欧元循环利用，这种预期支撑了欧元区公债，尤其是法国和比利时等低风险高收益国家的公债。“对欧元区债券的净效应应当是正面的，因为欧洲央行的资金流要比瑞士央行大得多。”(完) (编译/审校 朱晓军/王洋/王丽鑫/于春红)
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“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。