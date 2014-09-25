英国金融市场：央行总裁卡尼的讲话提振英镑，推升英债收益率

路透伦敦9月25日 - 英镑兑欧元周四触及逾两年最高，因英国央行总裁卡尼的最新讲话扶助英镑兑欧元自2012年7月以来首次升至0.78英镑之下。

英镑兑美元走软，与其他主要货币兑美元的表现一致。不过，英国与欧元区货币政策前景背道而驰，推动英镑/欧元逼近2008年金融危机以来的高位。

英国央行总裁卡尼周四在一次演讲时表示，该国距离加息的时点越来越近，但具体日期还要由经济数据而定。 他还警告称，宽松货币状况可能导致投资者错误地给风险定价，并引发市场大幅逆转的风险。之前其他央行官员也发出了类似的警告。他的讲话让人自然地联想到央行将收紧政策以打压市场的冒险意愿。

卡尼讲话发表后，英镑兑欧元 攀升至0.77855英镑的高位， 后回落至0.7809英镑。

“我认为目前卡尼的讲话不再那么神秘：如果他能将升息的时间押后至明年头六个月后，他会的，但这不会妨碍他给出利率将攀升这样大方向的暗示，以控制金融稳定的风险，”满地可银行驻伦敦的策略师Stephen Gallo表示。

英镑兑普涨的美元 也收复日内的部分失地，仅下跌逾0.1%，报1.6311美元。

英国债市，卡尼讲话发表后，10年期英债较可比德债收益率差 接近本周的最高水平。

10年期英债/德债收益率差盘中攀升逾1个基点，最终超过149个基点，仅略低于周一触及的高位149.2个基点，后回落至约148个基点。