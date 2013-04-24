欧洲汇市：英镑上涨，交易商为英国明日将公布的首季GDP数据作准备

* 在周四英国公布首季GDP数据前，英镑走强

* 预计英国首季经济成长0.1%

* 但升势受限，英镑仍困于1.53美元下方

* 仍有可能出现衰退，可能打压英镑

路透伦敦4月24日 - 英镑兑美元周三上涨，市场静待明日英国公布的首季经济数据，预计将显示经济微幅成长，没有滑入衰退，但交易商表现谨慎，不愿大举建仓。

英国周四将公布的国内生产总值(GDP)数据预计将显示经济成长0.1%，这会给予英镑即时提振，但一些分析师仍认为经济有负增长的风险。

英镑兑美元 升0.2%，报1.5263美元，仍困于1.5300美元技术阻力位下方。

鉴于对英国躲过三度衰退的预期升温，分析师和交易商表示，如果经济数据显示GDP下滑，英镑的反应可能会更强烈。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8514英镑，稍早跌至0.84975英镑的逾一周低点。

德国经济智库Ifo周三公布的调查显示，德国4月IFO企业景气判断指数为104.4，路透调查预估为106.2。数据令欧洲央行短期内可能降息的前景犹存，欧元受压。

英国工业联盟(CBI)公布，英国4月零售销售差值由3月的零降至负1，为八个月来最低。(完)

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