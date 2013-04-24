欧洲汇市：英镑上涨，交易商为英国明日将公布的首季GDP数据作准备

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
* 在周四英国公布首季GDP数据前，英镑走强
* 预计英国首季经济成长0.1%
* 但升势受限，英镑仍困于1.53美元下方
* 仍有可能出现衰退，可能打压英镑
路透伦敦4月24日 - 英镑兑美元周三上涨，市场静待明日英国公布的首季经济数据，预计将显示经济微幅成长，没有滑入衰退，但交易商表现谨慎，不愿大举建仓。
英国周四将公布的国内生产总值(GDP)数据预计将显示经济成长0.1%，这会给予英镑即时提振，但一些分析师仍认为经济有负增长的风险。
英镑兑美元 升0.2%，报1.5263美元，仍困于1.5300美元技术阻力位下方。
鉴于对英国躲过三度衰退的预期升温，分析师和交易商表示，如果经济数据显示GDP下滑，英镑的反应可能会更强烈。
欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8514英镑，稍早跌至0.84975英镑的逾一周低点。
德国经济智库Ifo周三公布的调查显示，德国4月IFO企业景气判断指数为104.4，路透调查预估为106.2。数据令欧洲央行短期内可能降息的前景犹存，欧元受压。
英国工业联盟(CBI)公布，英国4月零售销售差值由3月的零降至负1，为八个月来最低。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。