欧洲汇市：英镑劲涨，因英国避开经济衰退

* 英国第一季经济成长0.3%，优于预估的成长0.1%，避开衰退

* 英镑兑美元触及两个月高位，兑欧元触及三个月高点

* 英镑贸易加权指数涨至两个半月高位

路透伦敦4月25日 - 英镑兑美元周四跳升至两个月高位，兑欧元触及三个月高点，此前数据显示英国第一季经济成长0.3%，没有滑入衰退。

英国国家统计局公布，第一季国内生产总值(GDP)较上季成长0.3%，高于市场预估的成长0.1%。英国2012年第四季GDP为按季下滑0.3%。第一季GDP较上年同期成长0.6%，为2011年底以来最大增幅。

分析师认为，英镑有短期进一步上涨的空间，因对英国经济脆弱的忧虑减弱，且市场人士降低对英国央行将追加购债规模的预期。

“数据优于预期，今日对英镑非常有利...英镑料可能进一步涨至1.55美元上方，可能至1.56，”RBS汇市策略师Melinda Burgess说。

英镑兑美元 涨1.4%，可能录得九个月来最大单日百分比升幅，盘中触及2月19日来的最高水平1.5480美元。

这使英镑目标可能在2月15日峰值1.5550美元。

根据英国央行，英镑全线攀升提振英镑贸易加权指数 至80.9的两个半月高位。

欧元兑英镑 跌1.2%，至0.8409英镑，此为1月底来的最低位。有关欧洲央行可能减息的传闻，令欧元承压。

英镑兑澳元 也涨至两个月高位，兑瑞郎 攀升至三个月高点，兑日圆 迫近约四年最高。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价