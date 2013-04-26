欧洲汇市：英镑兑美元触及两个月高位，美国数据重创美元

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英镑兑美元可能录得年内最大单周涨幅
* 美国GDP数据不及预期，重创美元
* 英镑贸易加权指数触及两个半月高位
路透伦敦4月26日 - 英镑兑普跌的美元周五触及两个月高位，之前公布的美国成长数据不及预期，但涨势可能短暂，因美国经济前景仍强于英国。
周四公布的英国GDP数据好于预期也扶助支撑英镑，当日英镑录得九个月来最大单日百分比涨幅，因英国避免重陷衰退令市场释然。
不过，看起来英国经济状况仍很不稳定。政府继续推行撙节举措以降低债负，且英国最大的贸易伙伴欧元区仍深陷衰退泥潭。交易商称，英镑/美元进一步上行可能很困难。
英镑/美元 上扬0.3%，报1.5477美元，美国数据公布后，触及两个月高位1.5499美元。数据显示，美国首季GDP增长年率为2.5%，低于预期的增长3%。数据拖累美元 普跌。
数据使美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能保持超宽松政策。
英镑周五连涨第三日，本周可能录得年内最大单周涨幅。技术分析师指出，阻力位在2月15日高位1.5550美元和100日移动均线切入位1.5579美元。
强于预期的英国GDP数据使英国央行在短期内追加量化宽松举措的可能性降低，推动英镑贸易加权指数 升至两个半月高位81.20。扩大量化宽松政策规模将增加英镑供应，稀释英镑价值。
欧元兑英镑 回落0.2%，报0.8405英镑，盘中触及1月底以来最低0.8398英镑。
BMO Financial Group的汇市策略师Stephen Gallo建议投资者做空欧元/英镑，称目标是未来两周跌至0.8220英镑。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。