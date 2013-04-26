欧洲汇市：英镑兑美元触及两个月高位，美国数据重创美元

* 英镑兑美元可能录得年内最大单周涨幅

* 美国GDP数据不及预期，重创美元

* 英镑贸易加权指数触及两个半月高位

路透伦敦4月26日 - 英镑兑普跌的美元周五触及两个月高位，之前公布的美国成长数据不及预期，但涨势可能短暂，因美国经济前景仍强于英国。

周四公布的英国GDP数据好于预期也扶助支撑英镑，当日英镑录得九个月来最大单日百分比涨幅，因英国避免重陷衰退令市场释然。

不过，看起来英国经济状况仍很不稳定。政府继续推行撙节举措以降低债负，且英国最大的贸易伙伴欧元区仍深陷衰退泥潭。交易商称，英镑/美元进一步上行可能很困难。

英镑/美元 上扬0.3%，报1.5477美元，美国数据公布后，触及两个月高位1.5499美元。数据显示，美国首季GDP增长年率为2.5%，低于预期的增长3%。数据拖累美元 普跌。

数据使美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能保持超宽松政策。

英镑周五连涨第三日，本周可能录得年内最大单周涨幅。技术分析师指出，阻力位在2月15日高位1.5550美元和100日移动均线切入位1.5579美元。

强于预期的英国GDP数据使英国央行在短期内追加量化宽松举措的可能性降低，推动英镑贸易加权指数 升至两个半月高位81.20。扩大量化宽松政策规模将增加英镑供应，稀释英镑价值。

欧元兑英镑 回落0.2%，报0.8405英镑，盘中触及1月底以来最低0.8398英镑。

BMO Financial Group的汇市策略师Stephen Gallo建议投资者做空欧元/英镑，称目标是未来两周跌至0.8220英镑。(完)