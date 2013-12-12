英国金融市场：英镑连跌第二日，市场关注下周的重要数据

路透伦敦12月12日 - 英镑兑美元周四扭转稍早升势转跌，因投资人在下周关键的经济数据公布前，为投资组合布仓。

英镑兑美元 跌0.3%，报1.6329美元，连跌第二日。英镑盘中稍早升至1.6418美元，离本周稍早触及的两年高位1.6468不远。

欧元兑英镑 升0.1%至0.8423英镑，逼近周三触及三周高位。

美元兑英镑反弹，是因美国公布的零售销售数据强劲，显示美国经济复苏根基扎实。

英镑在近期受对英国经济强度乐观情绪升温带动攀升后，今日有获利回吐。

根据路透交易平台的数据，英镑兑美元和欧元的成交量低于过去一个月的均值，意味着走势可能被放大。

英国商会周四表示，该国经济2014年增速将创下七年高点，得益于家庭消费增加。

不过英国下周将公布通胀与失业数据，英国央行也会公布12月会议记录，都将考验英镑的上升力道。

英债价格收低，跟随美国公债的大跌走势。

10年期英债收益率 升4个基点，报2.90%，与可比德债表现一致。五年期公债收益率升2.5个基点，跑赢其他公债，因五年期公债标售获得良好需求。(完)

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