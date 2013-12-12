英国金融市场：英镑连跌第二日，市场关注下周的重要数据

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦12月12日 - 英镑兑美元周四扭转稍早升势转跌，因投资人在下周关键的经济数据公布前，为投资组合布仓。
英镑兑美元 跌0.3%，报1.6329美元，连跌第二日。英镑盘中稍早升至1.6418美元，离本周稍早触及的两年高位1.6468不远。
欧元兑英镑 升0.1%至0.8423英镑，逼近周三触及三周高位。
美元兑英镑反弹，是因美国公布的零售销售数据强劲，显示美国经济复苏根基扎实。
英镑在近期受对英国经济强度乐观情绪升温带动攀升后，今日有获利回吐。
根据路透交易平台的数据，英镑兑美元和欧元的成交量低于过去一个月的均值，意味着走势可能被放大。
英国商会周四表示，该国经济2014年增速将创下七年高点，得益于家庭消费增加。
不过英国下周将公布通胀与失业数据，英国央行也会公布12月会议记录，都将考验英镑的上升力道。
英债价格收低，跟随美国公债的大跌走势。
10年期英债收益率 升4个基点，报2.90%，与可比德债表现一致。五年期公债收益率升2.5个基点，跑赢其他公债，因五年期公债标售获得良好需求。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。