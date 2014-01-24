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市场报道 | 2014年 1月 25日 星期六 01:05 BJT

欧洲汇市：英镑重挫，因英国央行总裁卡尼讲话压制升息言论

路透伦敦1月24日 - 英镑周五大跌，此前英国央行总裁卡尼讲话，压制了英国可能不久后将升息的臆测。英镑兑美元录得近三个月最大单日跌幅。

本周英国公布失业率降至7.1%后，投资人倍受鼓舞，近几日大量买入英镑，寄望英镑能延续去年下半年的强劲升势。

但卡尼在达沃斯全球经济论坛上的讲话称，尽管失业率下降的速度较央行预期的要快，但“要达到适合考虑撤离紧急货币政策的状态，经济复苏仍有一些改善空间。”

讲话拖累英镑兑美元 跌0.8%，报1.6501美元，为10月初来最大单日跌幅。

欧元兑英镑 跳升0.8%，报0.8292英镑，从一年低点反弹。英镑贸易加权指数 也从近五年高位回落。(完)

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