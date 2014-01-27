欧洲汇市：周二GDP数据公布前英镑从跌势中反弹

* 英国周二公布第四季GDP数据

* 英国央行总裁卡尼周三发表讲话，关注政策指引

* 公众对通胀的预期降温

路透伦敦1月27日 - 英镑周一从上周末的大跌中反弹，投资者目光投向本周的增长数据和英国央行总裁讲话，以寻找何时将升息的线索。

英镑兑美元在触及2008年金融危机以来最高之后，上周五英镑录得三个月来最大单日跌幅，因此前英国央行总裁卡尼的讲话压制了该行不久可能加息的猜测。

英镑兑美元 升0.6%，报1.6571美元，欧元兑英镑 跌0.6%，报0.8246英镑。

英债期货 跌13个跳动点，报109.52，10年期英债收益率 升2.1个基点，报2.79%，离上周五触及的两个月低点2.735%不远，英镑也因此受到支撑。

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，英镑在未来几周可能升至1.67美元，因美元升势受限，之后英镑将逐步下滑。

“英国GDP数据将可能显示经济复苏步幅持续，所以英镑可能获得一些支撑，”他表示，“但英国的经济数据要有惊喜也是越来越难了。”

卡尼周三将在爱丁堡再度发表讲话，周二则有第四季国内生产总值(GDP)的初估值公布，但下一个最有可能改变政策预期的事件，是2月12日公布的英国央行通胀报告。

周一公布的一调查显示，1月英国民众对英国一年通胀预期降至2.4%，为2012年7月来最低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价