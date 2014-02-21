欧洲汇市：英镑受创，因疲弱的经济数据带动获利了结卖盘

路透伦敦2月21日 - 英镑周五回吐稍早涨幅，因期权到期，以及稍早公布的经济数据疲弱带动锁定获利卖盘，蚕食了英镑近期的部份涨幅。

英镑兑美元 周一触及四年高位且在周五大部份时间攀升，最新下跌0.1%，报1.6631美元，兑欧元 上涨0.2%，报0.8253英镑。

“英镑过去几个月一直在上涨，我们目前看到一些锁定获利卖盘，”CanadianForex高级企业交易员Darren Richardson说，“英镑下跌也因北美期权也到期。”

“我认为在1.66美元附近将有一些盘整。自10月来，英镑大幅攀升，在下一步走势前，英镑将会出现盘整。”

对沃达丰出售美国资产带来资金流的预期稍早支撑英镑。

这一预期最初扶助英镑摆脱低于预期的零售销售和弱于预期的英国公共财政数据的影响。

在周五英国经济数据出炉后，花旗集团策略师Valentin Marinov对英镑持负面看法。

“今日数据可能令投资人对英镑在现水平进一步上升持更谨慎的态度，”他说，“在企业资金流完成后，出脱英镑多头头寸的时间可能就在下周。”

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