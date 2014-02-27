欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，静待欧元区通胀数据出炉

路透伦敦2月27日 - 英镑兑欧元周四为连续第四日上涨，因德国通胀弱于预期，与英国稳健的经济复苏形成对比。

但英镑兑美元几无变动，因乌克兰地缘政治紧张局势不断升级 ，促使投资者涌向避险资产和最具流动性的货币。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8198英镑，在德国公布的通胀数据低于预期后，欧元一度跌穿0.82英镑至2月18日来最低。

投资人焦点将转向在周五1000 GMT公布的2月欧元区通胀数据，寻找欧洲央行下一次行动的线索。

“德国通胀数据令欧元跌穿0.82英镑。明日，如果欧元区通胀回落，我们将看到欧元兑英镑作出跳膝反应，”Forex.com研究部董事Kathleen Brooks说。

她指出，欧元兑英镑主要支撑水平在0.8157英镑。“如果欧元跌穿这水平，将重新回到两年低位，”她说。

英镑兑美元 扳回稍早跌幅，小幅上升，报1.6676美元，短期支撑位预料在2月24日触及的低位1.6583美元。(完)

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