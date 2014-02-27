欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，静待欧元区通胀数据出炉

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透伦敦2月27日 - 英镑兑欧元周四为连续第四日上涨，因德国通胀弱于预期，与英国稳健的经济复苏形成对比。
但英镑兑美元几无变动，因乌克兰地缘政治紧张局势不断升级 ，促使投资者涌向避险资产和最具流动性的货币。
欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8198英镑，在德国公布的通胀数据低于预期后，欧元一度跌穿0.82英镑至2月18日来最低。
投资人焦点将转向在周五1000 GMT公布的2月欧元区通胀数据，寻找欧洲央行下一次行动的线索。
“德国通胀数据令欧元跌穿0.82英镑。明日，如果欧元区通胀回落，我们将看到欧元兑英镑作出跳膝反应，”Forex.com研究部董事Kathleen Brooks说。
她指出，欧元兑英镑主要支撑水平在0.8157英镑。“如果欧元跌穿这水平，将重新回到两年低位，”她说。
英镑兑美元 扳回稍早跌幅，小幅上升，报1.6676美元，短期支撑位预料在2月24日触及的低位1.6583美元。(完)
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